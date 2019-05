Elezioni europee in Polonia tra propaganda e paura

La propaganda funziona, non è vero che all'epoca di internet la propaganda non funziona. Guardate alla Russia alla Turchia, dall'Ungheria, alla Polonia. La propaganda funziona. Hanno vinto perché giocano sui sentimenti di paura, hanno terrorizzato la gente con l’idea dei rifugiati. Quello che sta facendo il Governo non è solo immorale, ma è anche molto pericoloso. Usano argomenti usati negli anni 30 nella Germania di Hitler, quando gli stranieri e i rifugiati erano equiparati ai terroristi e agli stupratori. Due parole risuonano e tornano in maniera seriale tra la gente che abbiamo incontrato in Polonia: propaganda e paura. Saranno le parole chiave di queste elezioni europee e non solo da queste parti.