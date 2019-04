Elezioni Spagna: socialisti favoriti nei sondaggi

Domenica prossima gli spagnoli saranno chiamati alle urne. È la terza volta che accade in poco meno di quattro anni. Queste ultime ore di campagna elettorale in Spagna avvengono ovviamente all'insegna dei consueti appelli elettorali, ma mai come adesso, in un Paese che ritorna al voto a meno di un anno dall'ultimo rinnovo del Parlamento, l'incertezza e le incognite sono rapidamente emerse nel dibattito politico. Gli elettori, in vista del voto del 28 aprile, si trovano secondo molti commentatori politici disorientati e il loro livello di incertezza raggiunge, secondo gli ultimi sondaggi, delle vette abbastanza alte. Un terzo degli spagnoli non sa ancora per chi votare. Il socialista Pedro Sánchez, Primo Ministro in carica da appena un anno, è alla ricerca di un mandato forte quanto basta per permettergli di proseguire alla guida del Governo. Il Partito Socialista spagnolo di Sánchez, però, deve sperare di ottenere i numeri per continuare a governare perché, anche se i sondaggi lo indicano come primo partito, molto probabilmente non potrà da solo avere la forza per formare una maggioranza, quindi un Governo di coalizione potrebbe anche prevedere la sinistra di Podemos. Anche il Centrodestra, con il Partito Popolare dell'ex Presidente Mariano Rajoy, prova a risollevarsi dalla caduta del giugno 2018. Il nuovo leader Pablo Casado tenta la carta dei valori tradizionalisti, della Spagna unita e dei sentimenti anti indipendentisti, soprattutto per battere Sánchez e i socialisti, definiti traditori e alleati degli indipendentisti. Ma anche Casado dovrebbe bussare a qualcuno per formare una maggioranza. Questo qualcuno potrebbe essere Ciudadanos, la formazione nata proprio in chiave anti indipendentista, ma potrebbe bussare anche in casa di Santiago Abascal, il leader alla guida del partito di estrema destra Vox, che i sondaggi accreditano di un possibile 10 per cento. A pesare sul piatto della bilancia non bisognerà dimenticare anche l'incognita del voto in Catalogna.