Emergenza virus, 33 milioni di americani senza lavoro

Oltre 2000 americani continuano a morire ogni giorno di covid-19. Numeri che mostrano un'emergenza tutt'altro che superata negli Stati Uniti, dove ormai i contagi sono oltre 1.200.000, i morti più di 75.000 dall'inizio dell'epidemia. Il virus, nelle scorse ore, è arrivato anche nel cuore della Casa Bianca. A risultare positivo un uomo della Marina che lavora a stretto contatto con il Presidente e uno dei suoi assistenti personali addetto all'organizzazione degli armadi e del guardaroba di Trump, che insieme al vicepresidente Mike Pence si è subito sottoposto al test, una volta appresa la notizia. Test che ha dato per entrambi esito negativo. Ma nonostante anche questo episodio dimostri quanto il coronavirus sia un nemico subdolo e molto attivo nel Paese, capace di insinuarsi ovunque, anche nelle stanze del potere, Donald Trump, spinge per la riapertura, ed entro domenica 43 Stati su 50 avranno in qualche modo iniziato ad allentare le restrizioni spesso anche andando contro i consigli della Comunità scientifica. D'altronde è stato lo stesso Presidente a decidere di non adottare le linee guida preparate dalla CDC, l’autorità sanitaria che si occupa di supervisionare l’evoluzione dell'epidemia a livello nazionale, aveva messo a punto un documento di 17 pagine con indicazioni precise sulla tempistica e sulle misure di sicurezza per la riapertura dei luoghi pubblici, delle scuole, dei negozi e delle principali attività. Indicazioni troppo restrittive, secondo Trump che a pochi mesi dalle elezioni di novembre, guarda con grande preoccupazione alle conseguenze economiche della chiusura prolungata. Nelle prossime ore arriverà anche il dato della disoccupazione di aprile, che secondo gli analisti sarà attorno, se non superiore al 15%. Mai così male dai tempi della crisi del 29. Solo nell'ultima settimana sono oltre 3 milioni di americani che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione, 33 milioni i posti di lavoro persi nelle ultime 7 settimane.