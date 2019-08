Esplosione a Il Cairo, oltre 20 morti e 47 feriti

Un boato assordante nel silenzio della notte egiziana ha interrotto il sonno degli abitanti del Cairo. “Stavamo dormendo, ci siamo svegliati e davanti a noi un'esclusione!” Uno schianto e poi un'esplosione dovuta allo scontro di un'automobile piena di esplosivo contro altre vetture in pieno centro. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricollegato l'avvenuto al terrorismo. Nell'attentato oltre 20 morti e 50 feriti. Tra loro molti bambini. “Sono rimasto fermo, scioccato! L'auto davanti a me stava bruciando e anche la macchina dietro! Noi, fortunatamente, ne siamo usciti con i danni minori, ma le persone dietro sono tutte morte! Non credete a quello che vi dicono, sono tutti morti e i tre quarti di loro erano bambini!” La collisione, poco prima dell'alba, è stata provocata da un'auto in contromano, davanti all'Istituto Nazionale per il Cancro, non lontano da Piazza Tahrir. In frantumi anche parte dell'ospedale dove erano presenti molti pazienti in cura, che, appena hanno sentito il boato, hanno iniziato a scappare, cercando di uscire dal palazzo. Talmente potente da farsi sentire a chilometri di distanza e a far tremare i vetri, oltre che a distruggere le auto nelle vicinanze. Non un semplice incidente, quindi, ma una vera e propria esplosione! “Erano circa 20 auto e tutti quelli all'interno erano carbonizzati, tra cui molti bambini! I vigili del fuoco sono arrivati tardi, mentre noi cercavamo di tirarli fuori dal fuoco!” In un primo momento l'incidente è stato attribuito all'esplosione di una bombola d'ossigeno all'interno dell'ospedale. In seguito, come affermato dal Ministero degli Interni, si è confermata la pista dell'esplosivo. Secondo le prime indagini il conducente alla guida dell'auto con a bordo l'autobomba per sfuggire a un controllo della polizia è andato a sbattere contro altri veicoli a tutta velocità. “C'è stato il rumore dell'esplosione di una bomba, non sono state affatto due auto che si sono scontrate! Sicuramente nell'auto c'era un esplosivo!” E mentre le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire, il Governo egiziano dichiara lo stato di allerta nazionale.