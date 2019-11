EVA Parmitano, gli auguri di Paolo Nespoli

Luca è molto bravo, non ha bisogno di auguri. E' un tecnico estremamente competente, ha una capacità di lavorare in queste situazioni estreme molto focalizzato. L'ha fatto vedere quando ha avuto un'emergenza che hanno risolto brillantemente. Luca dovrà solo essere se stesso, andare e fare le cose. Quindi auguri a Luca, in bocca al lupo. Sono sicuro che ce la farà senza nessun problema.