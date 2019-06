Farage a Sky TG24: colpito da Lega, noi più vicini a M5s

“Io sono stato molto impressionato da lui e da come si sono comportati i suoi negli ultimi giorni, ma il partito ha avuto molto successo. Non voglio discutere questo, ma dal punto di vista politico il partito della Brexit è più centrista”. “Lei è più vicino ai 5 Stelle?” “Beh, forse sì, ma ci sono culture differenti, nessun Paese in Europa è uguale all'altro”.