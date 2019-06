Farage a Sky TG24: Trump ci offre accordo vantaggioso

Ci sta offrendo un accordo commerciale davvero importante, competitivo, senza delle regole del mercato unico e, visto quanto sono state difficili le cose con Bruxelles, forse dovremmo accettare questo accordo e si dovrebbe parlare anche della situazione del sistema sanitario. Beh, diciamo che c'è stata già un'offerta, ma il punto sui negoziati è che si deve mettere tutto sul tavolo, non si toglie nulla. Se noi, poi, non vogliamo che le imprese americane entrino anche in quel gruppo allora ne parleremo.