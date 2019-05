Farage: sono molto soddisfatto

Sono molto soddisfatto. Abbiamo fondato questo partito solo sei settimane fa. È un successo fenomenale in un così breve lasso di tempo. Partiremo da qui per arrivare alle elezioni di Petersburg e alle elezioni generali. Alla fine dei conti è ciò che vogliono gli elettori, che sia il Partito dei Conservatori o quelli dei Laburisti non cambia: o ci portano verso la Brexit, oppure verranno rimpiazzati, è molto semplice. Questo è un voto che dice: rimettiamo la Brexit senza deal in discussione e facciamo in modo di raggiungere un accordo nei nostri negoziati". E voglio che noi, come membri del Partito della Brexit, veniamo coinvolti in questo percorso, ma questo è anche un voto che dice che il 31 ottobre, il prossimo grande giorno in questo processo, se non lasciamo l'Unione europea in quel giorno allora ci si può aspettare che il Partito della Brexit ripeta questa sorpresa nelle prossime elezioni generali.