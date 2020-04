Gentiloni: MES inadeguato, ora piano Marshall

Si chiamerà “Sure” e sarà una sorta di cassa integrazione europea per salvaguardare i posti di lavoro a rischio. Cento miliardi di euro mobilitati grazie a titoli garantiti da soldi comuni. L'iniziativa della Commissione Europea viene definita un primo passo importante dal responsabile dell'economia, Paolo Gentiloni, ma l'Europa continua a cercare altre risposte adeguate alla crisi da Coronavirus, e gli occhi sono puntati sull'Eurogruppo di martedì. Germania e Olanda insistono sull'uso del MES con linee di credito limitate e con condizionalità più leggere, come il rispetto delle regole di Bilancio europee, ma lo stesso Patto di stabilità, ora sospeso, è da rivedere, ammette Gentiloni, che promuove la proposta francese di un fondo comune per ripartire, ma boccia l'uso del fondo Salva-Stati con le regole tradizionali. Quel tipo di strumento è completamente inadeguato alla situazione in cui ci troviamo adesso. Certamente, se questa condizionalità fossero eliminate, questo strumento, che ha un patrimonio così importante, potrebbe essere considerato in una luce diversa. “Nessun Paese, anche se forte e ricco, può salvarsi da solo, senza l'Europa”, dice Gentiloni, ma è comprensibile la diffidenza dei cittadini. Le divisioni che si sono manifestate tra i vari Paesi, e che non hanno consentito, finora, di prendere altre decisioni importanti, sono delle divisioni che fanno apparire l'Europa come inadeguata. Anche per Von Der Leyen, i Paesi europei non hanno, all'inizio, mostrato solidarietà, ma ora siamo tutti con l'Italia, dice la Presidente della Commissione, che ricorda il 2 mila 770 miliardi, finora mobilitati dall'Europa per far fronte alla crisi. Ora, però, servono risposte forti e aggiunge: “Il nostro Piano Marshall sarà il bilancio comune”. Fanno, poi, ancora discutere i pieni poteri ottenuti da Orban in Ungheria, 14 Paesi, tra cui l'Italia, si dicono preoccupati, mentre 13 componenti nazionali del Partito Popolare Europeo hanno chiesto l'espulsione di Fidesz.