Gentiloni: unica condizione Mes è spesa sanitaria

Non credo che non sia mai capitato nella storia della commissione europea di avere un commissario economico che per alcune settimane, invita i paesi a intervenire, a spendere, ma questa è stata la situazione in queste settimane e in questi mesi. Conosco le decisioni che sono state prese dai ministri dell'economia e sottoscritte dai capi di Stato e di governo che collegano l'utilizzo di queste linee di credito del Mes a una sola condizionalità che la coerenza con gli obiettivi di sostegno alle spese sanitarie e ad esse collegate.