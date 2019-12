Gratteri: prescrizione sia inizio di riforma complessiva

Ormai facciamo partire questa prescrizione perché questo costringerà il potere politico, costringerà il legislatore a fare le modifiche necessarie per velocizzare i processi, altrimenti le modifiche non si fanno. Purtroppo la storia ci ha insegnato che in Italia si fa solo politica, si fanno solo provvedimenti emergenziali