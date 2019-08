Grecia, scienziata trovata morta sull'isola di Icaria

Si apre un nuovo giallo in Grecia. Natalie Christopher, un'astrofisica britannica, è stata trovata morta nell'isola di Icaria. Il corpo della trentaquattrenne, rinvenuto in un burrone da un pompiere, si trovava a un chilometro e mezzo dal suo hotel, dove era in vacanza col fidanzato. La donna, uscita a fare jogging la mattina di lunedì 5 agosto, non era più rientrata. Secondo le prime indagini della polizia greca aveva litigato col compagno la sera precedente e sul suo letto d’hotel sono state trovate tracce di sangue, che lui ha poi giustificato con una semplice emorragia al naso. L'uomo, che ne ha poi denunciato la scomparsa, al momento non è tra i sospettati. I dettagli della vicenda sono dunque ancora da chiarire, così come le cause della morte, che dalle prime rilevazioni mediche potrebbe essere dovuta a un incidente. Una vicenda ancora confusa che ricalca un altro giallo analogo risolto tre settimane fa, sempre sullo sfondo di un'isola greca. Prima della scomparsa di Natalie a Icaria era scomparsa infatti, a Creta, Suzanne Eaton, una biologa molecolare statunitense, sempre facendo jogging il 2 di luglio. Il corpo, ritrovato giorni dopo dalla polizia, si trovava in un bunker della seconda guerra mondiale e presentava segni di morte per asfissia. La cinquantanovenne, che era in Grecia per un convegno, è stata vittima di abuso sessuale da parte di un agricoltore ventisettenne che ha poi confessato l'omicidio. A meno di un mese dalla chiusura del caso della biologa americana, si apre così il fascicolo di una nuova tragedia nel mondo della scienza.