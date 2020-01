Guerini: Su Iraq e Libia importante dimostrare unità Paese

“I nostri contingenti in Iraq stanno bene, ho avuto modo di rassicurarmi sulle loro condizioni. Certo, siamo tutti impegnati in un'attività di allentamento della tensione ed escalatoria. L'Italia ha tenuto questa posizione con tutti gli interlocutori. È stato uno dei temi che è stato oggetto del mio confronto col Ministro alla Difesa irachena, al quale, appunto, ho chiesto le sue valutazioni in ordine alla situazione in Iraq, e ho detto che il nostro impegno passa attraverso la priorità della sicurezza dei nostri militari, dei nostri contingenti”. Ecco, c'è anche un vertice interministeriale. “I temi che saranno oggetto dell'incontro saranno legati ad un'informativa sulla situazione in Iraq e anche un passaggio sulla Libia. Penso che sia importante anche dare un messaggio, pur nella differenza delle opinioni e delle posizioni politiche, di unità del Paese per affrontare questi passaggi”.