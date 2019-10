Guerra in Siria, Trump sospende sanzioni alla Turchia

Americani tutti, stamattina dalla Casa Bianca posso annunciare una svolta verso un futuro migliore per la Siria e per il Medio Oriente. È tanto tempo che lo aspettavamo. Negli ultimi cinque giorni avete visto come il cessate il fuoco, che abbiamo stabilito lungo il confine, ha retto bene e ha retto bene, ben oltre le nostre aspettative. Questa mattina il Governo turco ha informato la mia Amministrazione che avrebbero posto fine, avrebbero sospeso la loro offensiva in Siria, rendendo il cessate il fuoco permanente e sarà permanente, credetemi. Ad ogni modo in quella parte del mondo è abbastanza discutibile credere a una pace, ma credo che ci sono buone prospettive. Ho, quindi, detto al Segretario del Tesoro di revocare tutte le sanzioni imposte il 14 Ottobre in rappresaglia per l'offensiva turca in Siria. Quindi le sanzioni verranno revocate, salvo cose che potranno accadere e di cui non saremmo felici.