Guida turistica disoccupata organizza tour a casa sua

Malcolm Witkowskina guida turista australiana, rimasta senza lavoro dopo il lockdown deciso dalle autorità australiane per il Coronavirus, per tirare su il morale dei suoi colleghi ha girato un video in cui fa un finto tour turistico attraverso il giardino di casa sua, mostrando e descrivendo le varie "attrazioni" come se fosse un giro vero Credit: Benjamin Malcolm Witkowski via Storyful