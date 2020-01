Harry raggiunge Megan in Canada

L'ultimo impegno lo ha visto tra i leader della politica del business africani, un continente a lui particolarmente caro. Lì dove Carlo lo porto con il fratello pochi mesi dopo la perdita della madre, lì dove lui portò Meghan all'inizio della loro storia. E poi Harry è stato protagonista di un lungo colloquio a quattr'occhi con Boris Johnson, forse già con uno sguardo rivolto al futuro, dopo la Brexit dopo la Megxit, quando la presenza in Nord America della coppia reale, perché reale resterà, potrebbe rivelarsi un asset fondamentale per il Paese che deve ridefinire la sua presenza il suo peso sul palcoscenico mondiale. Ma quello è un futuro ancora lontano. Il futuro prossimo per il principe Harry, è a Vancouver, dove è atterrato nella notte, e dove si è ricongiunto con Meghan e il piccolo Arci. Dove cercherà, dove cercheranno una vita più serena e indipendente dalla Corona. “Mi dispiace, ma non avevamo altra scelta”. Nelle sue parole. Così in meno di 3 anni tutto è cambiato. La coppia che aveva fatto sognare il Regno Unito, ora lo fa discutere. Ragioni e torti, sostanza e modo, prove di forza e dimostrazioni di forza. Il primo atto del nuovo dramma di casa Windsor, dopo la stagione di divorzio e con la Spada di Damocle degli scandali legati alle amicizie del principe Andrew si chiude così, con la Regina a concedere “sì” e allo stesso tempo a dettare le regole dentro o, in questo caso, fuori, la Corona viene prima di tutto. E con il Regno che saluta il principe forse più amato, mentre William resta solo, ma i due sono riusciti a ricucire il loro rapporto fraterno e tra un anno di questa scelta se ne riparlerà, è la promessa.