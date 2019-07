Hong Kong, scontri nella notte tra manifestanti e polizia

Tensione sempre altissima, a Hong Kong nonostante il divieto della polizia continuano senza sosta le proteste, mentre in alcune zone della città gli scontri con la polizia sono proseguiti per tutta la notte con decine di arresti e feriti. Stamane sono previste nuove manifestazioni nel centro della città e mentre sembra incrinarsi il fronte delle autorità con il capo della polizia che ha duramente criticato il comunicato ufficiale con il quale il governo locale ha parlato di reazioni sproporzionate della polizia, anche da parte dei manifestanti sembra esserci più ricerca dello scontro. "Stiamo facendo tutto il possibile per garantire ai cittadini il diritto di protestare e al tempo stesso mantenere l'ordine", ha dichiarato Lam Chi Wai il leader del sindacato della polizia, ma sembra che ci sia qualcuno che sta organizzando nei minimi dettagli la protesta nel tentativo di provocare il caos. In effetti negli ultimi giorni si sono verificati numerosi casi di vandalismo e di attacchi alla polizia. Molti manifestanti, sostenendo il loro diritto all'autodifesa si presentano armati di bastoni e bombolette spray al peperoncino che nella città sono ancora in libera vendita, intimidendo la popolazione che non sembra appoggiare la loro protesta. E mentre alcuni leader storici del movimento, compreso il giovane Joshua Wong sembrano spariti, secondo alcune voci, alcuni riparati preventivamente all'estero, è sempre più diffuso il timore, ma anche la speranza per tutti coloro che dall'attuale situazione stanno subendo gravi danni economici e commerciali, che Pechino in qualche modo intervenga. C'è solo da sperare che, se questo dovesse avvenire non sia la replica di Tienanmen. Un'eventualità che, per ora, per fortuna, tutti ma proprio tutti sembrano escludere.