I funerali del generale Qassem Soleimani a Baghdad

Sono le 10 a Bagdad, i funerali del generale iraniano Qassem Soleimani sono in corso. Con lui anche il corpo di Abu Mahdi al-Muhandis numero due delle Forze di Mobilitazione Popolare, la coalizione di milizie paramilitari sciite pro iraniane attive in Iraq. Dunque, sentiamo un attimo gli effetti audio ambiente per calarci in quello che sta accadendo: il richiamo a partecipare è stato fortissimo. Le persone che partecipano in realtà, è come se manifestassero contro gli Stati Uniti d'America. Vi ricordo che questo non sarà l'unico funerale. Poi i funerali, le esequie saranno anche nelle due città sante sciite di Najaf e Kerbala e dopo ancora il corpo arriverà in Iran. Stando all'agenzia di stampa Irna, l'ambasciatore iraniano in Iraq, Iraj Masjedi ha rivelato dopo un incontro avuto con il Primo Ministro Adel Abdul Mahdi che gli iracheni hanno insistito molto nel voler svolgere i funerali di Solimani a Baghdad. Baghdad è la città, ve lo ricordo, in cui il generale iraniano è stato ucciso. Masjedi ha precisato che la cerimonia onorerà anche le altre vittime del raid incluso, come vi dicevo poco fa Abu Mahdi al-Muhandis, numero due delle forze di mobilitazione popolare, coalizione di milizie sciite filo iraniane.