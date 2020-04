Il coronavirus pretesto contro libertà di stampa

In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra ogni anno il 3 di maggio, vale la pena ricordare che ci sono paesi che tale libertà, la ritengono un virus pericoloso almeno quanto la pandemia di Covid 19 e proprio la minaccia del contagio si sta dimostrando un'arma potente nelle mani di chi vuole silenziare il dissenso. Il giornalista algerino Khaled Drareni, membro di reporter senza frontiere, è stato arrestato con l'accusa di incitazione agli assembramenti non armati e danneggiamento dell'integrità del territorio nazionale, negli stessi giorni in cui l'organizzazione non governativa ha denunciato l'uso spudorato del covid 19 da parte del regime algerino per regolare i suoi conti con il giornalismo libero e indipendente. Poteri eccezionali, ufficialmente per contrastare la pandemia, se li è conferiti il Capo di Stato filippino Rodrigo Duterte, così come in Europa, l'ungherese Viktor Orban, con l'accusa di diffondere fake news possono velocemente finire in carcere anche tutti quei giornalisti che, in Uzbekistan, come in Russia, come nel continente africano, si siano permessi di critica al Governo dalla gestione dell'emergenza. In Venezuela il giornalista Darvinson Rojas è stato arrestato dalle Faes, forze speciali di Caracas, che hanno cercato di estorcere il nome della fonte che gli ha fornito informazioni sulla mala gestione dell'emergenza sanitaria nello stato di Miranda. Un problema nel problema, sono infine le fake news che vengono alimentate dagli stessi governanti come nel caso del Presidente americano Donald Trump, che ha invitato la popolazione a iniettarsi disinfettanti per uccidere il coronavirus, salvo poi dichiarare di essere stato strumentalmente male interpretato o del collega brasiliano Jair Bolsonaro in questi giorni alle prese anche con un serio rischio di impeachment per vicende legate alla sua famiglia.