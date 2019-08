Incendio Russia, radiazioni 20 volte superiori alla media

Nel nord della Russia, l'esplosione nella base che ospita i sottomarini atomici durante il test di un motore a combustibile liquido ha causato due morti e sei feriti. Ora è paura nucleare. I dati della sezione regionale del ministero delle emergenze parlano chiaro, è stato registrato un aumento delle radiazioni di 20 volte rispetto allo standard. Green Peace Russia chiede che vengano valutati questi dati per determinare quali radionuclidi siano stati dispersi nell'aria e se esiste una minaccia per la salute umana. Intanto a Severodvinsk nelle farmacie in molti acquistano lo iodio usato per combattere gli effetti delle radiazioni. Le autorità continuano a dire che è tutto sotto controllo, ma Green Peace chiede che sia fatta piena luce sull'accaduto. La vicenda infatti è ancora poco chiara. Secondo quanto riportato dai giornali locali, i sei feriti sarebbero stati trasportati a Mosca su due aerei e ricoverati nel centro biofisico nazionale di Burnazyan con sintomi di esposizione alle radiazioni. Tutti i vestiti dei feriti sarebbero stati bruciati immediatamente dopo il ricovero. Nonostante le autorità parlino di livelli di radiazione normali, fra la popolazione è scattata la paura.