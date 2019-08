Kashmir conteso, Pakistan sospende il commercio con l'India

Il Pakistan passa dalle minacce ai fatti, sospendendo le relazioni commerciali con l'India. Il capo della diplomazia pachistana ha deciso di espellere l’inviato indiano nel Paese e di richiamare l'ambasciatore pakistano a Nuova Delhi. L'interruzione dei rapporti diplomatici sono la prima risposta di Islamabad alla revoca dello statuto speciale del Kashmir, voluta dal Governo indiano. Nonostante il coprifuoco, imposto dal Governo centrale per evitare le manifestazioni in Kashmir, un manifestante è morto a Srinagar, principale città della regione indiana ed epicentro delle proteste anti Delhi. Si tratta della prima vittima ufficiale da quando il Governo nazionalista Indù del premier Modi ha revocato l'autonomia costituzionale dello stato a maggioranza musulmana di Jammu in Kashmir. È imposto un blocco totale della regione, isolandola di fatto dal resto dell'India. A gettare benzina sul fuoco le parole del premier del Pakistan Imran Khan, che ha avvertito sulle possibili conseguenze della crisi lasciando intendere che sarebbe pronto anche ad una guerra con l’India. Khan porterà la questione davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ma il Governo indiano del primo ministro, Modi, va dritto per la sua strada. Mentre l'associazione buddista del Ladakh festeggia il decreto, la Corte Suprema indiana riceve la petizione contro la revoca dello statuto speciale del Kashmir, ritenuta illegale. La crisi ha provocato reazioni a livello internazionale. La Cina, vicina di casa, si scaglia proprio contro l'India, definendo inaccettabile la decisione di Nuova Delhi di riorganizzare la DAC come unione territoriale e Nuova Delhi risponde: è una questione interna, non intervenite.