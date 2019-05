Londra, é nato il royal baby: è un maschio

A dare l'annuncio al mondo come spesso accade è il neopapà. Sono felice di annunciare che io e Meghan abbiamo avuto un bambino, un maschietto, questa mattina e che è in buona salute. La madre e il bambino stanno benissimo. È stata un'esperienza davvero fantastica, la più bella che io possa immaginare. Stiamo ancora pensando al nome e ne avremo ancora per un po'. È un Principe Harry particolarmente felice ed emozionato quello che si presenta davanti alle telecamere in attesa al Cambridge Gate del Castello di Windsor per raccontare la sua gioia e la sua incredulità. Quello che le donne fanno è davvero oltre ogni immaginazione. Sono grato a tutti per il sostegno. Parole spontanee, risata contagiosa, considerata l'allergia del secondogenito di Lady D per la stampa. Il gesto di Harry vuol dire davvero tanto. A comunicare i particolari ci pensa invece un comunicato di Buckingham Palace. Nascita alle 5:26 del mattino, peso 3 chili e 260 grammi, Harry era accanto a Meghan durante il travaglio, mamma e figlio stanno bene e il piccolino è molto sano nelle parole del papà. Felici ed emozionati tutti i parenti menzionati, dalla bisnonna Elisabetta fino allo zio materno, il Duca di Spencer. La citazione dei fratelli di Lady D non è affatto casuale, così come la sottolineatura. Con la duchessa c’è anche la madre, Dora, arrivata da Los Angeles qualche giorno fa. Settimo in linea di successione al trono, per vedere il piccolo Baby Sussex davanti le telecamere bisognerà aspettare un paio di giorni. Il Principe conferma le intenzioni della vigilia, avere un po' di tempo e di privacy per godersi il momento in famiglia. Ma giovedì è atteso a L'Aja, la missione è confermata, è probabile che le presentazioni avverranno prima. Poi ammette, non c'è ancora un nome, è arrivato con un po' di ritardo, quindi ci abbiamo potuto pensare tanto, ma ancora non siamo sicuri. Nel Paese delle scommesse al momento Arthur è in pole position seguito da Alexander e Oliver, mentre sembra difficile che possa diventare principe. A concedere il titolo dovrebbe essere la bisnonna, ma sembra che i genitori non siano poi troppo d'accordo.