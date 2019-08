Lussemburgo, violento tornado scoperchia case e solleva auto

Attimi di panico a Lussemburgo. Un violento tornado si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla zona meridionale del piccolo paese europeo. Il fenomeno meteorologico avrebbe iniziato a formarsi in Francia per poi varcare il confine. Il tornado ha provocato ingenti danni soprattutto ad automobili ed abitazioni. Gli abitanti hanno dichiarato di non aver mai visto nulla del genere prima d'ora. Ad essere particolarmente colpita è stata la zona nei pressi del comune di Petange dove i danni sono stati più importanti. Molte abitazioni sono state scoperchiate dalla forza del vento ed alcune automobili sono state sollevate e trascinate con violenza per diversi metri. Le autorità lussemburghesi hanno dovuto disporre la chiusura al traffico per alcuni tratti stradali. Si tratta di fenomeni generati dall'intensa perturbazione che sta attraversando l'Europa, accompagnata dal ciclone extra tropicale attualmente stazionato sul Regno Unito, che sta provocando tempeste nei mari circostanti.