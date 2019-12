Malta, premier Muscat: mi dimetterò dopo il 12 gennaio

È una questione più grande di me, scriverò al Presidente del partito laburista, in modo che il processo per la scelta di un nuovo leader del partito sia fissato per il 12 gennaio 2020. Quel giorno mi dimetterò da leader del partito. Nei giorni successivi mi dimetterò da Primo Ministro. Il nostro Paese intraprenderà quindi un breve processo della durata approssimativa di un mese, in modo che il partito laburista, scelga un nuovo leader e un nuovo Primo Ministro. Ho informato anche il Presidente della Repubblica