Mondiali di Fortnite, 3 milioni di dollari a un 16enne

Per un videogioco che è diventato fenomeno globale come Fortnite non poteva mancare un campionato mondiale dal montepremi stellare. In un Arthur Ashe Stadium di New York, tradizionale teatro degli US Open di tennis, completamente esaurito si sono tenute nel weekend le finali della Fortnite World Cup 2019, con in palio oltre 30 milioni di dollari. Di fatto l'evento più grande della storia degli e-sport. Dopo le qualificazioni, che hanno coinvolto 40 milioni di giocatori in tutto il pianeta, nella fase finale su 100 concorrenti l'ha spuntata il sedicenne Kyle “Bugha” Giersdorf, assicurandosi 3 milioni di dollari da condividere con i membri del suo team, i Sentinels. Fortnite è un gioco di strategia e combattimento che si può giocare su consolle, PC e smartphone in due modalità. Salva il mondo e battaglia reale. In questa opzione, la più popolare, 100 giocatori si danno battaglia finché non ne resta in vita soltanto uno. Lanciato nel luglio 2017 il videogioco ha battuto ogni record, raggiungendo lo scorso dicembre i 3 miliardi di dollari di incasso, attirando l'attenzione di 250 milioni di gamers e diventando un fenomeno da cifre da capogiro anche sulle piattaforme YouTube e Twitch. Epic Games, la società che produce il gioco, ha approfittato della Fortnite World Cup 2019 per svelare la prima immagine teaser della stagione 10, disponibile da giovedì 1 agosto. La storia, anzi, la battaglia, continua.