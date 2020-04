Morte Sepulveda, il ricordo di Michela Marzano

Purtroppo, piangiamo oggi la morte di uno dei più grandi scrittori contemporanei, un uomo dai grandi ideali, dai grandi valori, era nato in Cile, era nato nel 1949 quindi è morto a 70 anni. Aveva lasciato il Cile nel 1977, dopo essere stato arrestato nel 1973. Ha combattuto contro i regimi di Pinochet, quindi era un uomo che combatteva per la libertà, era uno dei grandi valori che si nascondono e che si trovano ancora una volta difesi in tutti i suoi libri, e poi ha lasciato dei libri memorabili che possono leggere i bambini, gli adolescenti e gli adulti, uno tra tutti, la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. È un racconto, ma al tempo stesso si vede come la diversità, perché il gatto, di suo ovviamente è diverso rispetto alla gabbianella e quindi come fare a cercare di prendersi cura di questa gabbianella che è rimasta orfana, come fare per insegnarle a volare. Supera la barriera tra una specie e l'altra, fa ricorso addirittura all'uso della parola, che caratterizza l'essere umano, per accompagnare, per far crescere questa gabbianella.