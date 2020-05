Naoto Kan a Sky TG24, “Il mondo non sarà più lo stesso"

Dicono che Europa e Stati Uniti usciranno distrutti dal virus, mentre la Cina potrebbe addirittura rafforzarsi. E il Giappone? In questi giorni leggo spesso Haray, lo storico israeliano. Penso che il mondo sia ad una svolta e che non sia solo una faccenda tra Stato Uniti e Cina, tra dittature e democrazie. Non penso sia il caso di temere una guerra, ma certamente il mondo non sarà più lo stesso. Prima del virus si diceva che questo sarebbe stato il secolo cinese. Lo è ancora? Penso di sì, ma penso che sia possibile vivere questa realtà in modo pacifico, sostituendo la cooperazione al confronto a tutti i costi. cercare di accertare le origini del virus va benissimo, ma lanciare accuse non provate non è saggio Aumenta la tensione, e il rischio che la stupidità possa prevalere sulla saggezza. Come dice Harary, mai sottovalutare la stupidità umana.