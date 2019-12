Natale nel mondo, le curiosità da un emisfero all'altro

Niente freddo nè neve, men che meno slitte o renne, che se non ci fossero gli alberelli addobbati in spiaggia non sembrerebbe nemmeno Natale, ma è cosi che si festeggia a Sydney: tra onde e surfate con una temperatura che causa l'ondata di caldo estremo che ha investito il Paese in queste ore, ha raggiunto i 41 gradi. Ma se in Australia festeggiare con il caldo tutto sommato è abbastanza normale, lo è molto meno a Mosca, dove turisti e non solo hanno trovato strade e piazze sgombre di neve. Senza nè fiocchi nè lastre di ghiaccio. Tutt'altro insomma, che un bianco Natale. In Germania invece la tradizionale nuotata di Natale non si è fatta attendere nonostante la temperatura di 5 gradi, anche qui più calda del solito, ma forse non proprio l'ideale per un tuffo. In 40 si sono immersi nelle acque del lago Oranke alla periferia di Berlino, intonando canzoni natalizie. Di tradizione in tradizione, a Betlemme davanti alla Chiesa della Natività sono arrivate centinaia di turisti, pellegrini e palestinesi per festeggiare il Natale in uno dei luoghi più spirituali e suggestivi al mondo, mentre a Baghdad in piazza Tahrir, un albero di Natale composto solo da bandiere irachene sta a simboleggiare amore e pace, come hanno ribadito i manifestanti radunati nel centro della capitale, organizzando uno spettacolo di solidarietà con il popolo cristiano iracheno proprio nel giorno di Natale. In Messico, invece, si celebra anche con i ravanelli intagliati. Qui, infatti, per tradizione gli artigiani lavorano questo ortaggio e ne fanno figure di ogni tipo, mentre al bioparco di Valencia in Spagna festeggiano anche gli animali. Per gli ospiti dello zoo tanti pacchi da scartare, pieni di giocattoli e prelibatezze. Giuffrida Sky Tg24