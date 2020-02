Oms: "Virus con potenziale pandemico, formazione per difesa"

Questo virus ha un potenziale pandamico, lo sappiamo, ed è per questo che bisogna offrire gli strumenti a ogni singolo Paese per potersi preparare ad attaccare il virus. Abbiamo ovviamente già inviato dei kit di test e anche equipaggiamento protettivo a circa 80 Paesi, quelli che più ne hanno bisogno. Abbiamo subito iniziato una formazione immediata a circa 80 mila operatori grazie ai nostri corsi online, questo ovviamente in diverse lingue. Abbiamo utilizzato anche le nostre capacità per redigere delle linee guida a carattere tecnico, delle vere e proprie specifiche tecniche che ci fanno capire come rilevare e gestire i vari casi.