Overshoot Day, esaurite le risorse del 2019

Risorse esaurite. Il nostro pianeta per quest'anno non è più in grado di stare al passo con i consumi. La proiezione è fornita dal Global Footprint Network, organizzazione internazionale di ricerca che controlla lo sfruttamento delle risorse naturali. Per il resto dell'anno sarà quindi necessario attingere dalle risorse del futuro. Il giorno del sovrasfruttamento per l'Italia è già passato. Dal 15 Maggio gli ecosistemi del Paese non sono più in grado di rigenerare ciò che è stato consumato. La data dell'Overshoot Day globale avanza ogni anno. Nel 2019 è stato superato il record del 2018, ossia il primo agosto. Il sovraconsumo è visibile attraverso la deforestazione, l'erosione del suolo, la perdita della biodiversità, mentre nell'atmosfera cresce l'accumulo di anidride carbonica. Ciò che secondo la gran parte degli scienziati genera l'effetto serra e quindi i mutamenti climatici, sino a provocare catastrofi naturali sempre più frequenti, tra siccità tra siccità ed uragani, piogge repentine ed esondazioni. Nella classifica dello spreco l'Italia si qualifica al nono posto, svettano gli Stati Uniti. Se tutto il mondo consumasse tanto quanto loro sarebbero necessari cinque pianeti per soddisfare la richiesta globale. Oggi l'uomo sta utilizzando le risorse naturali ad un ritmo 1,75 volte più veloce rispetto alla capacità di rigenerazione degli ecosistemi, ossia 1,75 pianeti in più sarebbero necessari per sopravvivere.