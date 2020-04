Papa: C'è un virus peggiore del Covid19: l'indifferenza

Festa della Divina misericordia, istituita da Giovanni Paolo II, vent'anni fa nel giorno in cui proclamò santa Faustina Kowalska, la suora polacca che ebbe la visione di cristo che poi fece dipingere il celebre quadro il cui originale, ora è conservato in Lituania a Vilnius. E di misericordia il mondo ha più che mai bisogno, in questo periodo di pandemia. E allora, Papa Francesco va nel santuario della Divina misericordia, a pochi passi da piazza San Pietro per celebrare nella Chiesa di Santo spirito in Sassia, la messa e lì recitare l'Angelus. Parla del covid 19 Bergoglio, ma non solo. C'è un altro virus che incombe e che definisce ancora peggiore. Ora mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia si insinua proprio questo pericolo, dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente. Un virus, quello dell'indifferenza che si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se migliora per me e che tutto andrà bene, se va bene per me. Ma così si rischia di selezionare le persone, di scartare i poveri, e di immolare sull'altare del progresso chi è restato indietro nella vita. E' invece proprio la pandemia a ricordarci che non ci sono differenze e confini tra quelli che soffrono. Quel che sta accadendo, ci scuote dentro, è tempo di rimuovere le diseguaglianze di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Nella messa durante la preghiera dei fedeli si chiede a Dio di proteggere i medici, gli infermieri e tutti coloro che sono in prima linea. E all'Angelus, Francesco fa un appello ai politici a quelli dell'Europa, ma anche del resto del mondo. La misericordia cristiana ispiri anche la giusta condivisione tra le Nazioni e le loro istituzioni per affrontare la crisi attuale in maniera solidale.