Papa Francesco: preghiamo per malati, medici, infermieri

In questi giorni offrirò la messa per gli ammalati di quest'epidemia del Coronavirus, per i medici, per gli infermieri, per i volontari che aiutano tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle Case di Riposo, per i carcerati che sono rinchiusi. Preghiamo insieme questa settimana, questa preghiera forte al Signore.