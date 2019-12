Papa: mentre tutto è dare e avere, Dio è gratis

Possiamo ancora a chiederci perché San Paolo chiama la venuta nel mondo di Dio grazia, per dirci che è completamente gratuita, mentre qui in Terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere. Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile. Non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo.