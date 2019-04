Parigi, incendio a Notre-Dame

Torniamo con le immagini a Parigi sulla notizia che vi abbiamo raccontato nel corso di questa edizione. Questo incendio che si è sviluppato all'interno della cattedrale Notre-Dame a Parigi. Queste le immagini che fanno riferimento a quanto sta accadendo. Immagini che sono state diffuse per lo più sui social network, che mostrano l'incendio che si dovrebbe essere sviluppato su una impalcatura allestita all'interno della cattedrale. Sono in corso tra l'altro, emerge, dei lavori di ristrutturazione proprio all'interno di Notre-Dame. Probabilmente l'incendio che si è sviluppato all'interno della cattedrale ha in qualche modo un legame con questi lavori che vengono realizzati all'interno della cattedrale. Vedete questo denso fumo bianco che si sta sprigionando dalla cattedrale di Notre-Dame, lo ricordiamo, un monumento simbolo di Parigi, uno dei monumenti più visitati della capitale francese. Ebbene, c'è questo incendio in corso, con i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme.