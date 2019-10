Presidenziali Argentina, vince il peronista Fernandez

In Argentina ha vinto, al primo turno, il peronista di centrosinistra, Alberto Fernandez, che avrà come Vice la ex Presidente, Cristina Fernandez de Kirchner, e che dal 10 dicembre sarà, dunque, il nuovo Presidente. Sconfitto il Capo dello Stato uscente, Macri, e la forte crisi economica in cui versa il Paese ha certamente pesato. Del resto, l'entusiasmo per la vittoria dell'opposizione è stato subito manifestato da una folla scesa, già poco dopo la chiusura dei seggi, a festeggiare per le strade di Buenos Aires, cantando, scandendo slogan e sventolando bandiere per ore. Il Presidente eletto argentino Alberto Fernandez ha, dunque, ringraziato stanotte tutto il popolo argentino, al quale ha fatto appello perché questi - ha detto - non sono tempi facili. L'Argentina vive, infatti, una netta crisi industriale, un aumento della disoccupazione e della povertà che coinvolge oltre un terzo dei cittadini e un'inflazione arrivata quasi al 60 %. Ma Fernandez promette: “Diventeremo l'Argentina che ci meritiamo!”