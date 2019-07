Principato di Monaco, inaugurata la copertura 5G

Il Principato di Monaco è il primo Paese europeo ad essere completamente coperto dalla nuova banda super veloce 5G della Huawei. Ad annunciarlo sono state le autorità monegasche e il Vicepresidente del colosso cinese Guo Ping. Monaco è un piccolo paese indipendente, ha detto, una grande opportunità per collaudare questa nuova tecnologia in vista di nuove sfide. Da oggi tutti i pacchetti offerti dai vari provider presenti nel Principato monegasco offriranno, senza aumento di prezzo, la copertura 5G, con una velocità di trasmissione dati media di 1,4 giga al secondo. È una data storica, ha dichiarato il responsabile dell'agenzia per le telecomunicazioni monegasca, Frederic Genta. Il 5G cambierà la nostra vita quotidiana. Nonostante non sia ancora chiaro il futuro della Huawei per quanto riguarda il mercato USA, il colosso cinese ha già firmato e, in alcuni casi, già realizzato reti 5G in altri paesi asiatici e in Sudafrica, ma è la prima volta che lo fa in Europa.