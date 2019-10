Roghi California, contro le fiamme 45mila unità dei vigili

In questo momento oltre 26 milioni di persone, dall'Arizona alla California sono interessate dall'allerta rossa, che dovrebbe essere in vigore almeno fino a giovedì. Siamo all'interno del centro di comando dell’area attiva. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono in stato di allerta, dopo che il servizio meteorologico nazionale ha emesso il suo primo allarme rosso estremo. I meteorologi dicono che le condizioni degli incendi di questa settimana sono le più gravi mai registrata negli ultimi anni. Nella cornice del cielo notturno fumo, cenere, le fiamme rosso acceso ci danno un'idea della battaglia in California del nord. L'incendio di Kincade è fuori controllo e si sta diffondendo. Sono oltre 45000 le unità accorse al fronte. Molti stanno lavorando in turni di 24 ore in condizioni estreme. La minaccia per il Sud, all'interno e in prossimità di Los Angeles non è chiara, ma è incredibilmente pericolosa. Quest'anno abbiamo il fenomeno di venti più rilevanti a Los Angeles. Il Santana potrebbe soffiare a 80 miglia orarie per almeno altri due giorni. e probabilmente darà nuova linfa all'incendio di Getty. Molti temono che questo porterà ulteriori problemi. È sufficiente che delle scintille di fuoco si sollevino durante la notte o domani e potremo vedere un nuovo incendio formarsi in quest'area. Un'area già completamente impegnata nella battaglia. L'incertezza demoralizza centinaia di migliaia di persone colpite. È davvero frustrante, non potete immaginare, non sappiamo cosa fare. Non sappiamo dove le fiamme potrebbero dirigersi. Condizioni estreme mentre molti incendi continuano a divampare fuori controllo in tutta la California.