Russia, a Mosca più di 600 fermi per proteste anti Putin

Non è bastato il divieto di manifestazione diramato dalla polizia nelle scorse ore a impedire le proteste dei dissidenti anti-Cremlino in Piazza Pushkin a Mosca, dove si continuano a rivendicare elezioni libere. Sono centinaia le persone fermate in questo secondo round di proteste. Una folla che riceve la solidarietà da un'altra piazza russa, quella di San Pietroburgo, dove un migliaio di persone si sono riunite a piazza Lenin in sostegno al movimento di protesta di Mosca. L'obiettivo dei manifestanti è comune: ottenere che i candidati indipendenti possano prendere parte alle elezioni, dopo la decisione della commissione elettorale di escluderli. Per adesso però non è bastato neanche l'esempio temerario di Olga Misik, appena 17enne, in poco tempo diventata il simbolo dell'opposizione al Cremlino. "Ho solo letto la Costituzione ai poliziotti" ha raccontato in un'intervista. Quegli stessi poliziotti che hanno fermato, lo scorso 24 luglio, anche il dissidente numero uno Alexei Navalny, a cui era stata negata la registrazione come candidato alla Duma della città di Mosca nella 43esima circoscrizione. E proprio mentre la polizia continua a frenare le proteste, nella capitale arriva la notizia dell'apertura di un'inchiesta per riciclaggio di denaro da parte della Magistratura proprio contro la sua organizzazione. L'accusa è quella di aver ricevuto illegalmente quasi un miliardo di rubli. Un duro colpo per gli oppositori, che si somma al fermo di Lyubov Sobol, fedelissima di Navalny e il volto di queste proteste. Gli agenti l'hanno prelevata dal suo taxi proprio mentre si stava recando a questo nuovo corteo. Intanto i fermati sono accusati di disordini di massa e violenza contro i poliziotti. Un'imputazione per cui rischiano da 8 a 15 anni di carcere.