Sanchez: vittoria Psoe anche alle europee

Costruiremo un'Europa socialdemocratica. Senza dubbio rafforzeremo l'Europa e la proteggeremo, grazie soprattutto alla ricostruzione e al rafforzamento di tutte le politiche di redistribuzione e di tutte le politiche relative al lavoro e alla dignità salariale. Gli spagnoli hanno fatto una scelta inequivocabile a 3 livelli di Amministrazione: quella locale, regionale ed europea per progredire, per non fare passi indietro e non andare incontro a una regressione. Non sostenere un Governo che abbia il sostegno dell’estrema destra, è responsabilità del Partito popolare e dei Ciudadanos. Questo non verrà compreso dai liberali e dai partiti conservatori in Europa.