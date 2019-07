Sparatoria in California, 4 morti tra cui il killer

Questo è un suono di morte, un suono che negli Stati Uniti ormai è realtà quotidiana. Quella delle ultime ore in California è la quarantatreesima strage di questo mese nel Paese. Questa volta ad essere preso di mira è stato un festival gastronomico a Gilroy, nel nord della California. Secondo alcuni testimoni il killer era bianco, aveva una trentina d'anni e indossava un giubbotto antiproiettile. Ad un certo punto ha preso il fucile e ha iniziato a sparare a caso, raccontano i sopravvissuti. Il tutto è durato un minuto, tanto c'è voluto infatti alle forze dell'ordine per intercettare e uccidere l'uomo, che, in quei pochi secondi di terrore, è comunque riuscito nei suoi intenti omicidi. Il bilancio finale è di 3 morti e di almeno 15 feriti. Ha sparato contro il gruppo di persone più numeroso che ha trovato. Sono iniziati come fuochi d'artificio. Non avevo idea di quello che stava accadendo fino a quando qualcuno mi ha afferrato e ha iniziato a tirarmi, dicendomi che erano degli spari e che dovevamo andarcene. Quando la sparatoria è iniziata c'è stato uno scoppio e poi si è fermata per circa 5, 10 secondi, quasi come se stesse ricaricando il fucile. Poi c’erano tante persone che correvano. Ancora incerto il movente e anche come sia riuscito ad eludere i controlli di sicurezza, entrando con un fucile. Secondo la polizia avrebbe tagliato la rete di recinzione e sarebbe riuscito a creare un varco, anche perché il festival era al suo terzo ed ultimo giorno e di conseguenza il killer avrebbe avuto il tempo per fare dei sopralluoghi tra venerdì e sabato, per capire la via di accesso più riparata. Secondo gli inquirenti, inoltre, il killer potrebbe non avere agito da solo. Si sta infatti indagando anche su un possibile complice che si sarebbe dato alla fuga, approfittando del caos subito dopo la sparatoria.