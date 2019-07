Strage California, il killer era italo-iraniano suprematista

"Sono arrabbiato". Così Santino William Legan, 19 anni, italo-iraniano, alle 17.40, ora della California, entra al Food Festival di Gilroy, vestito di verde e con una bandana come i militari. Imbraccia un fucile d'assalto e spara sulla folla radunata sotto al palco. 3 morti e 15 feriti. Muore anche il piccolo Stephen di soli sei anni che era lì al festival con la madre, rimasta ferita allo stomaco. Immediato l'allarme e l'intervento degli agenti che uccidono poco dopo l'uomo. La polizia, in base alle testimonianze raccolte, è a caccia di un secondo uomo che potrebbe aver aiutato il killer per entrare al Gilroy Festival, una delle maggiori manifestazioni dedicate al cibo negli stati Uniti. L'uomo ha eluso i controlli con il metal detector, entrando dopo aver tagliato una parte della recinzione. L'incidente in California riporta alla ribalta il dibattito sulle armi, dopo un fine settimana di sangue negli USA con sparatorie anche a Brooklyn e a Filadelfia. Il Presidente Trump ha definito il killer un assassino malvagio e ha ringraziato le forze dell'ordine. Sparava in tutte le direzioni, anche tre o quattro colpi al secondo, racconta una testimone. I video pubblicati mostrano scene di panico, con gente che scappa tra i colpi scambiati inizialmente per fuochi d'artificio. Poco prima dell'incursione Legan aveva pubblicato sul suo account Instagram, di soli tre post, un'immagine del Festival dell'aglio. In un altro post il ragazzo fa riferimento al libro "Might is right", libro di un suprematista bianco del 1890 che invoca il darwinismo sociale, l'anarchia, il razzismo e la misoginia. Questo sembra fosse il mondo esaltato cui il killer faceva riferimento. In un altro il ragazzo esprimeva odio verso le orde di meticci e gli stupidi bianchi della Silicon Valley.