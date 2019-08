Strage Dayton, parla l'ex fidanzata del killer

“Con me era carissimo, era carino con tutti quelli con cui l'abbia visto interagire, non è mai stato cattivo con nessuno. A quanto pare, però, lo era. Non ho mai pensato che sarebbe potuto andare in un posto a caso e sparare a persone a caso. Ovviamente colpire sua sorella non è stato casuale o forse se l'è ritrovata semplicemente davanti nel mirino, io non lo so. Campanelli d'allarme? Il primo forse è stato al primo appuntamento quando mi ha mostrato la sparatoria nella sinagoga a Pittsburgh che era nei notiziari. Il secondo quando si è ubriacato tantissimo e mi ha detto che voleva fare del male alla gente. E poi, in generale, il fatto che beveva quotidianamente. Non è un mostro, ha semplicemente fatto una cosa mostruosa”.