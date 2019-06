Strage Parkland, arrestato per negligenza vice sceriffo

1 00:00:00,000 --> 00:00:04,000 La vigliaccheria è un crimine? Più o meno è questo, almeno secondo la difesa, 2 00:00:04,000 --> 00:00:08,000 quello che cercheranno di stabilire nelle prossime settimane in un tribunale della 3 00:00:08,000 --> 00:00:12,000 Florida, dove sul Banco degli imputati ci sarà Scot Peterson, 4 00:00:13,000 --> 00:00:19,000 l'ex vice sceriffo che il 14 febbraio del 2018 era in turno di guardia nel liceo di Parkland 5 00:00:19,000 --> 00:00:22,000 dove quel giorno, il 19enne Nicolas Cruz 6 00:00:22,000 --> 00:00:28,000 entrò e iniziò a sparare uccidendo 17 persone. Peterson rimase fuori per 40 7 00:00:28,000 --> 00:00:32,000 minuti, nonostante fosse stato addestrato per confrontare un uomo armato nel caso 8 00:00:32,000 --> 00:00:37,000 di una sparatoria, non intervenne mai, non provò a fermare il killer e si limitò a 9 00:00:37,000 --> 00:00:41,000 dare indicazioni via radio alla centrale e a cercare un posto sicuro per 10 00:00:41,000 --> 00:00:45,000 proteggersi. “Se lui avessi fatto il suo dovere da poliziotto, si sarebbero potute salvare 11 00:00:45,000 --> 00:00:49,000 molte vite quel giorno�? accusa l'allora governatore della Florida, 12 00:00:49,000 --> 00:00:53,000 Rick Scott, ma Peterson, che si dimise una settimana dopo la strage, 13 00:00:53,000 --> 00:00:56,000 ha sempre continuato a difendere la sua condotta di quella mattina, 14 00:00:57,000 --> 00:01:01,000 sostenendo di avere agito da manuale. Ieri, però, per lui sono scattate le 15 00:01:01,000 --> 00:01:05,000 manette e adesso dovrà affrontare un processo per undici capi d'imputazione, fra 16 00:01:05,000 --> 00:01:10,000 cui abbandono di minori, negligenza colposa e falsa testimonianza e ora 17 00:01:10,000 --> 00:01:15,000 rischia fino a 97 anni di carcere. È il primo caso di un agente delle forze 18 00:01:15,000 --> 00:01:20,000 dell'ordine che finisce sotto accusa per reati di questo tipo durante una sparatoria e, 19 00:01:20,000 --> 00:01:25,000 avverte l'avvocato di Peterson, questo può aprire un precedente importante e 20 00:01:25,000 --> 00:01:29,000 pericoloso perché si può non essere d'accordo sulla linea che l'agente ha 21 00:01:29,000 --> 00:01:33,000 deciso di seguire quel giorno, ma, considerando che non esiste nessuna 22 00:01:33,000 --> 00:01:38,000 legge che lo obbligasse, invece, a entrare a confrontarsi con il killer, si rischia di 23 00:01:38,000 --> 00:01:42,000 voler far diventare un reato una banale e squallida mancanza di coraggio.