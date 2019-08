Stragi Usa, oggi la visita di Trump in Texas e in Ohio

“Voglio incontrare i primi soccorritori, le forze dell'ordine, chi è rimasto coinvolto nelle stragi”. In un tweet il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia che non visiterà soltanto El Paso, in Texas, ma andrà, sempre nella giornata di oggi, anche in Ohio, a Dayton, luogo della seconda strage di sabato scorso. “Spero che venga qui per dare il suo contributo alla nostra comunità - commenta il sindaco di Dayton - ma non so da che parte sta sull'uso e la vendita delle armi”. “Non è il benvenuto” questo è lo slogan dei gruppi che si preparano a contestare l'arrivo del Presidente americano sui luoghi delle stragi, perché se i giorni passano, non calano le polemiche negli Stati Uniti attorno al problema delle stragi di massa. Le ultime due, nel giro di meno di 13 ore, hanno visto la morte di 31 persone. A sparare due giovanissimi bianchi. A El Paso è il ventunenne Patrick Crusius con l'intento di fermare l'invasione dei latinos in Texas. Suo un manifesto suprematista apparso sul forum online 8Chane. Per il Ministro degli esteri messicano non ci sono dubbi, è un atto di terrorismo contro i latinos. In Ohio invece ad uccidere in meno di un minuto 9 persone, prima di essere poi neutralizzato dalla polizia, è stato Connor Betts, ventiquattrenne. Non è ancora chiaro il suo movente. Mentre proseguono le indagini, gli inquirenti dichiarano che il killer era affine a ideologie violente. A chiedere una legge che imponga verifiche sulla vendita delle armi è anche il Governatore dell'Ohio. Questa è l'atmosfera che precede la vista di Trump nei luoghi delle stragi, visita che arriva dopo un discorso alla nazione. Parole di condanna all'odio, al razzismo, al suprematismo bianco. Parole che però non sono bastate e non hanno calmato le acque dell'opinione pubblica e della politica. I Democratici hanno accusato Trump di essere lui a fomentare l'odio, da sempre vicino alle lobby delle armi, da sempre favorevole ad un muro con il Messico. Trump si difende come può rispondendo all'ex Presidente Obama che aveva condannato, senza però citare direttamente il suo successore, i leader che usano un linguaggio per aumentare un clima di odio e paura. E risponde sempre su Twitter citando il numero delle stragi durante la Presidenza Obama, 32, una cifra che stride con le 250 stragi avvenute in America nel solo 2019. Basta poi aggiungere un altro dato, quello delle armi da fuoco vendute negli Stati Uniti, che nel solo 2018 ammonta a 13 milioni.