Stragi Usa: per il Messico attacco terroristico

Armi e immigrazione, razzismo e pena di morte, temi urgenti e conseguenze inevitabili seguono la doppia strage americana. 22 persone uccise in un supermercato di El Paso, in Texas, poche ore dopo 9 morti a Dayton in Ohio, a sparare due ragazzi. Il Governatore repubblicano si è rivolto all'Assemblea. La condanna all’odio di Trump, il distacco dal razzismo e del suprematismo non sono bastati. Il dramma delle stragi appesantisce la posizione del Presidente. Dovrebbe volare a El Paso, ma non è gradito. Il Ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha definito la strage un atto di terrorismo contro i messicani, seppure in territorio statunitense. Nel manifesto apparso sul Forum 8Chan: punto di incontro segreto tra fanatici razzisti, l'intento è chiaro, la strage definita dal killer ventunenne Patrick Crusius una risposta all'invasione messicana del Texas. Trump, che da tempo cerca di trovare consensi e fondi per la costruzione del muro al confine, è considerato dai suoi detrattori un fomentatore, oltre che da sempre vicino alla lobby delle armi. Il Messico vuole aprire la prima indagine per terrorismo negli Stati Uniti, con l'obiettivo di ottenere l'estradizione di Crusius. Il ventiquattrenne Connor Betts è stato ucciso dalla Polizia. Era stato sospeso dalla scuola dopo aver compilato una lista di persone da aggredire e stuprare. Nella confusione il New York Times è in imbarazzo per un titolo sul Presidente cambiato in corsa. Trump, esorta all'unità contro il razzismo nella prima edizione, ritenuto fuorviante e debole è stato assalito da critiche illustri e corretto in: “attaccare l'odio, ma non le pistole” Da baluardo della democrazia, il giornale è stato così accusato di non garantire la libertà di informazione.