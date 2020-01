Trump: gli USA sono pronti ad abbracciare la pace

Il mondo civile invia un messaggio unanime al regime iraniano: la vostra campagna di terrore, di caos e di crudeltà non verrà tollerata ulteriormente. Non vi verrà permesso di andare avanti. La distruzione dell'ISIS è un bene per l'Iran e noi dovremo lavorare insieme su questa e altre priorità condivise. E infine alle persone e ai leader dell'Iran noi vogliamo che voi abbiate un bel futuro, un futuro che meritate, un futuro prospero, un futuro di armonia, di pace con le nazioni di tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono pronti ad abbracciare la pace con tutti coloro che la cercano. Vorrei ringraziarvi e che Dio benedica l'America.