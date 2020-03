UE plaude piano BCE, pressing Italia per gli eurobond

Non solo i mercati accolgono con favore l'inversione a U della Banca Centrale Europea che ha deciso di intervenire con un massiccio programma di acquisti di titoli pubblici e privati, 750 miliardi da qui a fine anno per far fronte alla crisi innescata dal coronavirus. Le nuove parole della Presidente Lagarde: “nessun limite, pur di salvare l'euro”, vengono apprezzate dalle altre istituzioni comunitarie che si preparano a ulteriori misure. Quelle già decise su flessibilità e aiuti di Stato, la prossima settimana finiranno all'Euro Parlamento dove, annuncia Sassoli, per la prima volta gli eurodeputati potranno votare da remoto. Ma presto la Commissione dovrebbe proporre anche la sospensione del patto di stabilità, mentre si continua a discutere dei cosiddetti Corona bond, per finanziare l'emergenza, spalmando però il debito tra i vari Paesi. Il premier Conte l’invoca, ma restano resistenze tra i rigoristi. E dopo le mancate risposte all'Italia che chiedeva mascherine ai partner europei, la Commissione lancia ora una riserva strategica di materiale sanitario, compresi i vaccini quando ci saranno, da distribuire tra i vari Paesi, secondo disponibilità e necessità. Altra questione è quella dei 100.000 europei bloccati all'estero. “Stiamo lavorando per farli rientrare” dice Ursula von Der Layen, che dovrà anche lei sottoporsi a tampone, dopo che è risultato positivo il capo negoziatore per la Brexit, Michel Barnier. Nel frattempo gli esperti scientifici dell'Unione europea hanno inviato ai paesi una serie di raccomandazioni per uniformare il contrasto al coronavirus. Tra queste la necessità di testare prima i sintomatici, ma soprattutto di introdurre al più presto misure di distanziamento sociale. Come? Chiudendo le scuole, cancellando gli eventi pubblici, incentivando il telelavoro. Attenzione invece alle zone rosse con le quarantenne totali che devono essere valutate di caso in caso, con un'analisi costi benefici.