Usa, i democratici appoggiano a Biden

L'empatia conta, e in questo momento di crisi è più importante che mai che il prossimo Presidente ristabilisca la fiducia degli americani in un buongoverno. Joe Biden ha trascorso gran parte della sua vita ricoprendo cariche pubbliche, sa che Governo gestito con integrità, competenza e cuore salverà la vita delle persone e non possiamo permetterci che Donald Trump continui a mettere a rischio la vita e il sostentamento di ogni americano. Per questo motivo sono orgogliosa di appoggiare Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti.