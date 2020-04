Usa, il virus continua a uccidere. apertura con Cuomo

Il blocco all'immigrazione, annunciato ieri da Trump con un tweet, durerà 60 giorni e sarà rivolto soltanto a chi è intenzionato a chiedere la Carta Verde, il permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti. L'ha comunicato lo stesso Presidente nel corso del consueto punto stampa sullo stato della crisi in America. Una chiusura, dunque, parziale che non intaccherà tutti i lavoratori stranieri che temporaneamente sono in cerca di un lavoro in USA. Intanto, il Senato americano, nella notte italiana ha approvato la Proposta di Legge che prevede un nuovo Piano di aiuti di 484 miliardi di dollari per le piccole e medie imprese, per gli ospedali e una quota anche per consentire una maggiore diffusione dei test sul territorio americano. Il Piano dovrebbe diventare Legge giovedì, dopo che sarà approvato dalla Camera e firmato da Trump. Trump, che ieri ha incontrato alla Casa Bianca il Governatore di New York, Andrew Cuomo, dopo gli scontri dei giorni precedenti con Cuomo che aveva criticato ampiamente l'operato del Presidente degli Stati Uniti. Un incontro definito produttivo da entrambe le parti che hanno discusso su un aiuto, da parte del Governo federale, sulla gestione dei test nello Stato di New York. A New York, la situazione si sta stabilizzando, tanto che Cuomo ha dato mandato di far ripartire, in alcune parti allo Stato, le visite mediche non essenziali, bloccate nelle settimane scorse per permettere agli ospedali di far fronte all'emergenza Coronavirus. In attesa di un vaccino, il futuro sembra incerto anche in America, il direttore dei centri di controllo e prevenzione delle malattie ha affermato che il prossimo inverno l'epidemia da Coronavirus potrebbe essere più mortale di adesso. In America, il numero delle vittime ha raggiunto 43 mila e le proiezioni attuali prevedono che i decessi a fine luglio saranno intorno a 60 mila. Tutto questo mentre continuano le proteste di una parte della popolazione americana contro l'ordine di rimanere a casa e alcuni Stati, come la Georgia, si apprestano ad aprire le attività commerciali, incuranti della consiglio di mantenere la distanza di sicurezza.