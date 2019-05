Verdi Europa: risultati migliori di quelli predetti

Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti gli elettori, soprattutto quelli che stanno chiedendo chiaramente un cambiamento per una nuova Europa. Un'Europa che sta combattendo il global warming, un'Europa che è alla ricerca di una transizione verso modalità ecologiche e socialmente giuste, un'Europa che si batte per lo stato di diritto e che combatte per sostenere le democrazie in tutti gli Stati membri. Questa è l'Europa che è stata votata e dove noi come verdi abbiamo ottenuto dei risultati perfino migliori di quelli predetti dai sondaggi. È una cosa di cui siamo davvero molto grati e allo stesso tempo la prendiamo come una responsabilità molto importante per far sì che tutto ciò si realizzi nei prossimi cinque anni.